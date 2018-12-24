Результативная передача Ковальчука — в обзоре матча «Вегас» — «Лос-Анджелес»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде в овертайме обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:3 ОТ.



Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук отметился результативной передачей, также на его счету в этом матче показатель полезности «-1», бросок в створ и 2 блок-шота за 12 минут 45 секунд на льду. Никита Щербак провёл на площадке 6 минут 55 секунд.



Гости дважды были вынуждены отыгрываться: на голы Томаша Носека и Райлли Смита точными бросками ответили Майкл Амадио и Алекс Иаффало. На старте третьего период уже «короли» вышли вперёд усилиями Джеффа Картера, но вскоре Райан Ривз восстановил равновесие. Победу гостям в овертайме принёс Тайлер Тоффоли.



Ковальчук набрал очки во втором матче подряд после травмы. В предыдущей встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 ОТ) россиянин отметился двумя результативными бросками.

Видеообзор матча «Вегас» — «Лос-Анджелес» доступен на «Чемпионате».