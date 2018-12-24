Грбас: подозреваю, что Овечкин учился командному лидерству у Фетисова

Защитник «Амура» Марек Грбас поделился впечатлениями от переезда в Россию и назвал лучшего хоккеиста в истории.



«Провёл за Хабаровск четыре встречи — две в Китае с «Куньлунь Ред Стар», одну — в Новосибирске, одну — дома с «Динамо». Могу сказать, что в новом клубе уже адаптировался, здесь отличная организация, мне все помогают. И не только чешские ребята, но и российские. Отдельное спасибо Томашу Зогорне, он показал мне город и порекомендовал квартиру.



Играл и в Евролиге за пражскую «Спарту», и в Экстралиге за «Витковице», и в Западной лиге Северной Америки за «Камлупс». В таком быстром хоккее, как в КХЛ, оказался впервые. В России нужно много кататься, здесь очень высокие скорости, необходимо отрабатывать во всех трёх зонах. Интересная лига!



Для меня, как для защитника, лучший игрок в истории всё-таки Вячеслав Фетисов. Видел его игру в интернете, о нём мне уже рассказывали и в Хабаровске. Первый пас Фетисова, его умение подключиться в атаку, повести команду за собой — классика жанра. Подозреваю, именно у него Овечкин учился командному лидерству В плане стиля игры защитника Фетисов — мой кумир», — приводит слова Грбаса Russia-Hockey.

«Мотиватор Овечкина – сын». Он должен увидеть и понять, как крут его папа В Северной Америке рассуждают, как долго Овечкин будет играть в НХЛ, и считают, что у него нет причин бросать лигу до 40 лет.