Итоги дня в НХЛ для россиян: шат-аут Бобровского, пас Ковальчука, «-2» Радулова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В матчах приняли участие 17 представителей России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский оформил второй шат-аут в сезоне, отразив 39 бросков в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0). Нападающий клуба из Огайо Артемий Панарин набрал 2 (1+1), а форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отдал результативную передачу в игре с «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ). Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов закончил матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:3) с показателем полезности «-2».

Вратарь Клуб Сейвы ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 39 из 39 100% 3:0 Худобин «Даллас» 25 из 27 92,6% 1:3

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Выбрасывания Время Панарин (н) «Коламбус» 1+1 +2 0 3 0 1 - 20.26 Свечников (н) «Каролина» 0+0 +1 4 2 2 0 - 17.25 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 0 0 2 1 1 - 18.17 Наместников (н) «Рейнджерс» 0+0 0 0 1 0 1 - 15.18 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 -1 0 2 1 1 - 24.28 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 -1 0 4 0 0 - 16.46 Киселевич (з) «Флорида» 0+0 0 0 0 1 1 - 11.24 Анисимов (н) «Чикаго» 0+0 0 0 0 1 0 50% 16.39 Зайцев (з) «Торонто» 0+0 -1 0 1 0 0 - 17.31 Ковальчук (н) «Лос-Анджелес» 0+1 -1 0 1 0 1 - 12.45 Щербак (н) «Лос-Анджелес» 0+0 0 0 0 0 0 - 6.55 Радулов (н) «Даллас» 0+0 -2 8 1 3 1 - Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 0 0 1 2 0 - 11.30 Ничушкин (н) «Даллас» 0+0 -1 0 0 1 0 100% 13.54 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 -1 0 0 3 3 - 12.39