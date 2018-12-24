Итоги дня в НХЛ для россиян: шат-аут Бобровского, пас Ковальчука, «-2» Радулова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В матчах приняли участие 17 представителей России.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский оформил второй шат-аут в сезоне, отразив 39 бросков в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0). Нападающий клуба из Огайо Артемий Панарин набрал 2 (1+1), а форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отдал результативную передачу в игре с «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ). Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов закончил матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:3) с показателем полезности «-2».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|39 из 39
|100%
|3:0
|Худобин
|«Даллас»
|25 из 27
|92,6%
|1:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|1+1
|+2
|0
|3
|0
|1
|-
|20.26
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|+1
|4
|2
|2
|0
|-
|17.25
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|1
|-
|18.17
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|1
|-
|15.18
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|0
|2
|1
|1
|-
|24.28
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-1
|0
|4
|0
|0
|-
|16.46
|Киселевич (з)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|1
|-
|11.24
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|50%
|16.39
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|0
|-
|17.31
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+1
|-1
|0
|1
|0
|1
|-
|12.45
|Щербак (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|6.55
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-2
|8
|1
|3
|1
|-
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|0
|-
|11.30
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|0
|100%
|13.54
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|-1
|0
|0
|3
|3
|-
|12.39
Бобровский — самый «сухой» вратарь НХЛ за 3 сезона. Даже Тортс прикусил язык
А Панарин набрал 5 очков в двух матчах.