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Итоги дня в НХЛ для россиян: шат-аут Бобровского, пас Ковальчука, «-2» Радулова

Итоги дня в НХЛ для россиян: шат-аут Бобровского, пас Ковальчука, «-2» Радулова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В матчах приняли участие 17 представителей России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский оформил второй шат-аут в сезоне, отразив 39 бросков в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0). Нападающий клуба из Огайо Артемий Панарин набрал 2 (1+1), а форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отдал результативную передачу в игре с «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ). Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов закончил матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:3) с показателем полезности «-2».

ВратарьКлубСейвыОБСчёт
Бобровский«Коламбус»39 из 39100%3:0
Худобин«Даллас»25 из 2792,6%1:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Панарин (н)«Коламбус»1+1+20301-20.26
Свечников (н)«Каролина»0+0+14220-17.25
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+000211-18.17
Наместников (н)«Рейнджерс»0+000101-15.18
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-10211-24.28
Дадонов (н)«Флорида»0+0-10400-16.46
Киселевич (з)«Флорида»0+000011-11.24
Анисимов (н)«Чикаго»0+00001050%16.39
Зайцев (з)«Торонто»0+0-10100-17.31
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+1-10101-12.45
Щербак (н)«Лос-Анджелес»0+000000-6.55
Радулов (н)«Даллас»0+0-28131-
Гурьянов (н)«Даллас»0+000120-11.30
Ничушкин (н)«Даллас»0+0-10010100%13.54
Любушкин (з)«Аризона»0+0-10033-12.39
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