Плющев: «Салават Юлаев» не сумел использовать перерывы на Евротур

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о выступлении «Салавата Юлаева» по ходу нынешнего сезона. Сегодня, 24 декабря, уфимская команда встретится с «Локомотивом», начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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«В сложившейся ситуации не нужно обращать внимание на то, молодой тренер у «Салавата Юлаева» или опытный. Просто нужно смотреть на систему подготовки. Наверное, не всё было просчитано до конца. Ведь Уфа здорово начала сезон, но сейчас потихоньку сдувается. «Салават» не сумел использовать перерывы, которые были даны с учётом Евротура.



Не скажу, что у «Салавата» состав слабенький. Есть достаточно много хороших игроков, которые входили в сборные своих стран, да и в сборную России хватает кандидатов. Есть опытные ребята, с хорошим игровым возрастом. Всё-таки многое зависит от организации игры, от того, как строится технико-тактическая работа в этих промежутках.



Сильно сбавил Умарк? Бывают проблемы разного характера. Линус — добротный хоккеист, отрицать этого нельзя. Да, спрос с легионеров большой. Швед, повторюсь, мастеровитый игрок. Насколько ему уделяется внимание, как с ним работают, в каком он сам состоянии и что происходит в его жизни – это другой вопрос», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.