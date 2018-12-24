«Локомотив» подписал полноценный контракт с форвардом Евгением Коротковым

Нападающий Евгений Коротков продолжит карьеру в «Локомотиве», сообщает ярославский клуб в своём «твиттере».



По итогам просмотра «железнодорожники» приняли решение заключить с игроком полноценный двусторонний контракт до конца нынешнего сезона. В трёх играх за «Локомотив» нападающий сделал одну голевую передачу при показателе полезности «+1».

Нынешний сезон 31-летний Коротков начинал в составе «Северстали». За череповецкий клуб форвард провёл 14 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами при показателе полезности «-5». Впоследствии клуб расторг контракт с игроком.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Дмитрия Квартальнова набрали 53 очка в 41 матче.