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Министр спорта России: дан старт подготовке к МЧМ-2023

Министр спорта России: дан старт подготовке к МЧМ-2023
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что были утверждены базовые документы, которые будут использоваться при подготовке к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

«Сегодня, по сути, дан старт подготовке проведения чемпионата — утверждены основные базовые документы, которыми организационный комитет будет пользоваться и руководствоваться при подготовке и проведении чемпионата», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Молодёжный чемпионат мира – 2023 пройдёт в Новосибирске. Специально к турниру будет построен новый ледовый дворец. Позднее Международная федерация хоккея стала рассматривать кандидатуру Омска, который может провести несколько матчей турнира, если в городе построят новую арену.

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