Министр спорта России: дан старт подготовке к МЧМ-2023

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что были утверждены базовые документы, которые будут использоваться при подготовке к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.



«Сегодня, по сути, дан старт подготовке проведения чемпионата — утверждены основные базовые документы, которыми организационный комитет будет пользоваться и руководствоваться при подготовке и проведении чемпионата», — приводит слова Колобкова ТАСС.



Молодёжный чемпионат мира – 2023 пройдёт в Новосибирске. Специально к турниру будет построен новый ледовый дворец. Позднее Международная федерация хоккея стала рассматривать кандидатуру Омска, который может провести несколько матчей турнира, если в городе построят новую арену.

Омск хочет отобрать у Новосибирска МЧМ. Что происходит? Всё дело в полуразрушенной арене.