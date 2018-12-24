Холл: Бобровский — вратарь, против которого сложнее всего играть в НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл после матча с «Коламбус Блю Джекетс» (0:3) оценил игру голкипера соперника Сергея Бобровского.



«Меня спрашивают, против какого вратаря сложнее всего играть, и я каждый раз называю Бобровского. Не знаю, получается ли у него так играть именно против нас, но в таких ситуациях надо наносить идеальные броски, и далеко не каждый гол является виной Бобровского. Ему либо закрывают обзор, либо помогает рикошет. У нас были хорошие моменты, мы давили, имели шансы вблизи ворот. Не знаю, что ещё можно было сделать», — приводит слова Холла официальный сайт НХЛ.



Бобровский отразил 39 бросков, оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне и стал второй звездой прошедшего игрового дня.

Бобровский — самый «сухой» вратарь НХЛ за 3 сезона. Даже Тортс прикусил язык А Панарин набрал 5 очков в двух матчах.