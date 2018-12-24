Тренер «Ак Барса»: Свитов начал тренироваться с основным составом

Тренер «Ак Барса» Александр Завьялов перед игрой с минским «Динамо» рассказал об изменениях в составе и оценил соперника. Матч состоится сегодня, 24 декабря, начало — в 17:00 мск.



«По сравнению с прошлой игрой есть изменения в составе — появился Никита Лямкин, Рома Манухов сыграет. В атакующей линии всё без изменений, в воротах сыграет Влад Подъяпольский.



Команды, которые не попадают в зону плей-офф, играют раскрепощённо, над ними ничего не довлеет. На такую команду нужно выходить сконцентрированно, потому что всякое может быть. Мы должны настроиться на «Динамо» как на лидера чемпионата. Любая недооценка соперника чревата.



Саша Свитов начал тренироваться с основным составом. В настоящий момент он готовится. Как только Саша будет готов, выйдет в стартовом составе», — приводит слова Завьялова пресс-служба казанского клуба.

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