Гендиректор «Цюриха»: вряд ли швейцарские клубы войдут в КХЛ, очень много рисков

Генеральный директор «Цюриха» Питер Занер сомневается, что швейцарские клубы войдут в КХЛ.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Не думаю, что швейцарские команды войдут в КХЛ, хотя и ходили такие слухи про клуб из Женевы. В Швейцарии хорошая лига. Кроме того в такой перемене слишком много рисков. Мы не можем знать заранее, как отреагирует наша публика. Когда «Цюрих» играет с «Берном», на трибунах аншлаг, а в еврокубках мы рады, если собираем 4000 зрителей. Вполне вероятно, что на матч с условным Екатеринбургом придёт всего 2000 человек — как это скажется на наших доходах? А как отразится на команде большое количество перелётов? Это же серьёзное испытание для организма.



Россия — огромная страна, девять часовых зон. Хотя обычно эта цифра не впечатляет, пока не уточнишь — это как Цюрих и Лос-Анджелес. Да, мы знаем, что КХЛ — хорошая лига, хоккей высокого уровня. Но не все команды одинаково сильные. На Кубок Шпенглера обычно приезжают команды из России и часто занимают последние места. Очевидно, разрыв между топ-клубами и аутсайдерами в КХЛ слишком велик. Это плохо для хоккея.



При этом у игроков большие зарплаты. В швейцарской лиге есть хоккеисты, игравшие в КХЛ. Они рассказывали, что там можно зарабатывать примерно € 1-2 млн, а звезде уровня Павла Дацюка могут платить € 4,5 млн, и даже больше. В Швейцарии два-три топ-игрока получают максимум € 700 тыс. А большие зарплаты означают большие расходы», — приводит слова директора Forbes.