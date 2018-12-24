Костин: год назад «молодёжку» ждал провал в Баффало, но это уже дела прошлого

Нападающий молодёжной сборной России Клим Костин поделился мнением о победе в контрольной игре с командой Швейцарии со счётом 4:1. В этой игре форвард забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Календарь игр сборной России на молодёжном чемпионате мира

«Контрольные игры на то и контрольные, чтобы выявить ошибки. Понять, что исправлять. Будем над этим работать. До прошлого сезона команда много лет постоянно была в медалях, а в Баффало год назад случился провал. Но это уже дела прошлого, надо просто было сделать правильные выводы. Уверен, тренеры подготовят нас для самого высокого результата», — приводит слова Костина официальный сайт Федерации хоккея России.



Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, где её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании. Первый матч на турнире подопечные Валерия Брагина проведут с датчанами (28 декабря, 00:00 мск).

На прошлогоднем чемпионате мира сборная России не сумела побороться за медали, уступив в четвертьфинале американцам со счётом 2:4.