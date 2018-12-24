«Сочи» вернул из ВХЛ Акмальдинова и отправил в «Рязань» Александрова и Хлопотова

ХК «Сочи» вернул в состав нападающего Александра Акмальдинова, информирует пресс-служба «леопардов».



За время последней командировки в «Рязань» форвард провёл в Высшей хоккейной лиге четыре матча и набрал в них 8 (5+3) очков при показателе полезности «+4».



В то же время в «Рязань» отправились два хоккеиста черноморского клуба: игрок обороны Денис Александров и только восстановившийся после травмы нападающий Вадим Хлопотов. Кроме того лазарет команды покинул нападающий Денис Мосалёв, который теоретически может выйти на лёд в игре с «Торпедо».



В этом сезоне 24-летний Акмальдинов провёл 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросив одну шайбу и сделав две голевые передачи при показателе полезности «0».

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