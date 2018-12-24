Ахо: Свечников — хороший паренёк, партнёры по звену проделали большую работу

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо после матча с «Бостон Брюинз» (5:3) отметил россиянина Андрея Свечникова, с которым играл в одном звене.



«Свечников — хороший паренёк. Нужно отдать должное партнёрам по звену, проделавшим большую работу. Когда забрасываешь шайбы, то обретаешь уверенность. После такого матча я чувствую себя великолепно, но то же самое касается и моих одноклубников. Вся команда показала продуктивный хоккей.



Когда мы проигрывали со счётом 0:2, в голове пронеслись мысли: «О боже. Это снова происходит». Приятно, что «Каролине» удалось отыграть две шайбы и обыграть довольно сильного соперника», — приводит слова финского хоккеиста официальный сайт «Каролины».



В игре с «Бостоном» Ахо набрал 4 (2+2) очка и стал первой звездой дня. Партнёр Ахо по звену, форвард Теуво Терявяйнен также забросил две шайбы и отдал две передачи.

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