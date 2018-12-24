«Динамо» Мн — «Ак Барс»: стали известны составы команд

Минское «Динамо» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в столице Беларуси, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Игра состоится сегодня, 24 декабря, начало — в 17:00 мск.



«Динамо» Мн:



Энрот (Карнаухов)

Уиркош — Хенкель, Буйницкий — Терещенко — Костицын А.;

Блум — Лисовец, Бут — Хауден — Пулккинен;

Осипов — Готовец, Павлович — Костицын С. — Когалев;

Евенко, Китаров — Волков — Литвинов.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Гарипов);

Педан – Постма, Секач – Азеведу – Зарипов;

Лямкин – Манухов, Глухов – Попов – Галиев;

Яруллин – Абросимов, Лукоянов – Михеев – Потапов;

Батыршин, Кара – Основин – Клинкхаммер.

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