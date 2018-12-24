«Динамо» Мн — «Ак Барс»: стали известны составы команд

Минское «Динамо» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в столице Беларуси, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Игра состоится сегодня, 24 декабря, начало — в 17:00 мск.
«Динамо» Мн:
Энрот (Карнаухов)
Уиркош — Хенкель, Буйницкий — Терещенко — Костицын А.;
Блум — Лисовец, Бут — Хауден — Пулккинен;
Осипов — Готовец, Павлович — Костицын С. — Когалев;
Евенко, Китаров — Волков — Литвинов.
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Гарипов);
Педан – Постма, Секач – Азеведу – Зарипов;
Лямкин – Манухов, Глухов – Попов – Галиев;
Яруллин – Абросимов, Лукоянов – Михеев – Потапов;
Батыршин, Кара – Основин – Клинкхаммер.
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