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«Салават Юлаев» – «Локомотив»: в составе хозяев дебютирует Максим Рыбин

«Салават Юлаев» – «Локомотив»: в составе хозяев дебютирует Максим Рыбин
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в Уфе сегодня, 24 декабря, начало – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе уфимского клуба дебютирует нападающий Максим Рыбин, приобретённый в результате обмена с «Северсталью».

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;
Арзамасцев – Коледов, Кугрышев – Бурмистров – Ткачёв;
Сергеев – Гареев, Солодухин – Кадейкин – Майоров;
Елизаров – Семёнов, Рыбин – Хохряков – Дубровский.

«Локомотив»:

Коновалов (Салак);
Рафиков – Накладал, Кудрявцев – Алексеев – Козун;
Елесин – Кронвалль, Е. Аверин – Коротков – Санников;
Н. Аверин – Осипов, Юртайкин – Апальков – Картаев;
Афанасьев – Черепанов, Фатеев – Иванов – Беляев.

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