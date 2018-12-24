«Салават Юлаев» – «Локомотив»: в составе хозяев дебютирует Максим Рыбин

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в Уфе сегодня, 24 декабря, начало – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В составе уфимского клуба дебютирует нападающий Максим Рыбин, приобретённый в результате обмена с «Северсталью».



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;

Арзамасцев – Коледов, Кугрышев – Бурмистров – Ткачёв;

Сергеев – Гареев, Солодухин – Кадейкин – Майоров;

Елизаров – Семёнов, Рыбин – Хохряков – Дубровский.



«Локомотив»:



Коновалов (Салак);

Рафиков – Накладал, Кудрявцев – Алексеев – Козун;

Елесин – Кронвалль, Е. Аверин – Коротков – Санников;

Н. Аверин – Осипов, Юртайкин – Апальков – Картаев;

Афанасьев – Черепанов, Фатеев – Иванов – Беляев.

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