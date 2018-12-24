Стали известны составы «Салавата Юлаева» и «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в Уфе сегодня, 24 декабря, начало – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В составе уфимского клуба дебютирует нападающий Максим Рыбин, приобретённый в результате обмена с «Северсталью».
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;
Арзамасцев – Коледов, Кугрышев – Бурмистров – Ткачёв;
Сергеев – Гареев, Солодухин – Кадейкин – Майоров;
Елизаров – Семёнов, Рыбин – Хохряков – Дубровский.
«Локомотив»:
Коновалов (Салак);
Рафиков – Накладал, Кудрявцев – Алексеев – Козун;
Елесин – Кронвалль, Е. Аверин – Коротков – Санников;
Н. Аверин – Осипов, Юртайкин – Апальков – Картаев;
Афанасьев – Черепанов, Фатеев – Иванов – Беляев.
«Салават Юлаев» – «Локомотив»: в составе хозяев дебютирует Максим Рыбин