Тренер вратарей «Монреаля»: Прайс вряд ли повторит свои прошлые достижения

Тренер вратарей «Монреаль Канадиенс» Стефан Уэйт поделился мнением об игре голкипера Кэри Прайса.



«Отношение Кэри к работе осталось прежним. Он крайне профессионально относится к подготовке. В этом плане практически ничего не изменилось с 2015 года, когда он выиграл всё. Но изменился хоккей. Сейчас сложно повторить результаты, скажем, трёхлетней давности. Думаю, что уже невозможно, потому что игра изменилась очень сильно. Теперь Прайс знает, что в первую очередь надо думать о том, чтобы выручить команду в нужный момент. Это главное изменение в психологии Кэри. Игра может складываться как угодно, у его ворот может быть много опасных моментов, но надо думать о главном. В последние пару лет он уже не думает, как ему исправить то, что и так работает. Как человек, он не изменился, но ему пришлось адаптироваться к новым условиям. Но этим занимались все вратари в НХЛ», — цитирует Уэйта официальный сайт лиги.

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