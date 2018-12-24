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Аткинсон: Панарин любит забивать, но ещё больше он любит отдавать пасы

Аткинсон: Панарин любит забивать, но ещё больше он любит отдавать пасы
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон поделился мнением об игре в одной тройке с Артемием Панариным и Пьер-Люком Дюбуа.

«Про нашу тройку почти не говорят? Я думаю, что так и должно быть. Я не собираюсь терять сон по ночам из-за того, что о нас не говорят. Не говорят — и хорошо. Мы просто должны придерживаться своей цели и продолжать делать то, что делаем.

Я просто открываюсь. Это моя игра, и именно этим я занимаюсь. Мне нравится забивать голы, и я знаю, что Панарин тоже это любит. Но ещё больше ему нравится отдавать пасы. Я же просто стараюсь как можно чаще открываться под передачи этих парней», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.

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А Панарин набрал 5 очков в двух матчах.

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