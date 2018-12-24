ЦСКА — «Нефтехимик»: Фёдор Беляков попал в состав «армейцев»

Стали известны составы московского ЦСКА и нижнекамского «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Встреча состоится сегодня, 24 декабря, начало игры — в 19:30 мск.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Дальбек — Марченко, Слепышев — Андронов — Хансен;
Блажиевский — Беляков, Капризов — Вей — Григоренко;
Пашнин — Науменков, Мамин — Шалунов — Окулов;
Чмыхов — Голощапов, Скотт — Светлаков — Карнаухов.
«Нефтехимик»:
Коротаев (Ежов);
Шарипзянов – Тимашов, Галимов – Куликов – Косов;
Полашек – Огурцов, Няттинен – Нестрашил – Пуустинен;
Брынцев – Мусин, Порядин – Падакин – Шиксатдаров;
Семёнов – Волгин, Хайруллин – Шарифьянов – Шафигуллин.
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