ЦСКА — «Нефтехимик»: Фёдор Беляков попал в состав «армейцев»

Стали известны составы московского ЦСКА и нижнекамского «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Встреча состоится сегодня, 24 декабря, начало игры — в 19:30 мск.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Дальбек — Марченко, Слепышев — Андронов — Хансен;

Блажиевский — Беляков, Капризов — Вей — Григоренко;

Пашнин — Науменков, Мамин — Шалунов — Окулов;

Чмыхов — Голощапов, Скотт — Светлаков — Карнаухов.



«Нефтехимик»:



Коротаев (Ежов);

Шарипзянов – Тимашов, Галимов – Куликов – Косов;

Полашек – Огурцов, Няттинен – Нестрашил – Пуустинен;

Брынцев – Мусин, Порядин – Падакин – Шиксатдаров;

Семёнов – Волгин, Хайруллин – Шарифьянов – Шафигуллин.