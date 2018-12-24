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«Салават» уступил «Локомотиву» в овертайме

«Салават» уступил «Локомотиву» в овертайме
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду уступил «Локомотиву», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4 ОТ. Ярославский клуб одержал третью победу подряд.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Даниил Апальков и Захар Арзамасцев. Во втором периоде «Локомотив» вышел вперёд благодаря точному броску Георгия Иванова. На старте третьего периода было забито три гола, и счёт стал равным: у «Салавата» забили Арзамасцев и Дмитрий Кугрышев, у гостей — Брэндон Козун. Встреча перешла в овертайм, где Денис Алексеев принёс «Локомотиву» победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2018, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3:4
1:1, 0:1, 2:1, 0:1
Локомотив
Ярославль
0:1 – Апальков (Накладал, Кронвалль) – 04:20 (5x4), 1:1 – Арзамасцев (Ткачёв, Хохряков) – 16:54 (5x4), 1:2 – Иванов (Санников, Аверин) – 35:56 (5x5), 1:3 – Козун – 41:59 (5x5), 2:3 – Арзамасцев (Коледов, Кугрышев) – 44:15 (5x5), 3:3 – Арзамасцев (Бурмистров) – 50:21 (5x5), 3:4 – Алексеев – 60:52 (3x3)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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