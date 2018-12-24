«Салават» уступил «Локомотиву» в овертайме

Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду уступил «Локомотиву», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4 ОТ. Ярославский клуб одержал третью победу подряд.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Даниил Апальков и Захар Арзамасцев. Во втором периоде «Локомотив» вышел вперёд благодаря точному броску Георгия Иванова. На старте третьего периода было забито три гола, и счёт стал равным: у «Салавата» забили Арзамасцев и Дмитрий Кугрышев, у гостей — Брэндон Козун. Встреча перешла в овертайм, где Денис Алексеев принёс «Локомотиву» победу.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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