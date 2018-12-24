Бобровский — первая звезда недели в НХЛ, Кучеров — третья

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте определила троих лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.



Первой звездой стал российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, одержавший четыре победы при коэффициенте надёжности 1,00 и 97% отражённых бросков. В игре с «Вегасом» (1:0) россиянин оформил уже 25-й шат-аут в карьере.



Второй звездой признан защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли, набравший 9 (3+6) очков в четырёх матчах.



Замкнул тройку лучших игроков недели российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, заработавший 9 (2+7) очков в трёх встречах. В игре с «Эдмонтоном» форвард впервые в карьере сумел набрать пять очков в одной встрече.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Бобровский — самый «сухой» вратарь НХЛ за 3 сезона. Даже Тортс прикусил язык А Панарин набрал 5 очков в двух матчах.