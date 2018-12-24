Скабелка: «Барыс» заслуживает полного стадиона, команда неплохо играет

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с «Адмиралом» (4:3).



«Готовились мы очень серьезно к „Адмиралу“, смотрели матч с „Сибирью“. Команда сейчас на ходу, хорошо катается, неплохо играет в давление. Но мы начали неплохо, забили два гола и посчитали, наверное, что „Адмирал“ не будет сильно упираться. Но еще раз скажу, команда настырная, неуступчивая, и к концу периода мы уже проигрывали. Хорошо, смогли сравнять в концовке периода, было много моментов во втором периоде, достаточно и в третьем. Зрителям, наверное, такая игра понравилась, держала в напряжении. Но у нас, тренеров, есть вопросы. И есть над чем работать.



Хочется, чтобы такая прекрасная арена заполнялась полностью. Думаю, команда заслуживает полного стадиона, команда в каждом матче показывает неплохую игру. А вообще, хочу пожелать всем здоровья, новогоднего настроения и побед любимой команды», — цитирует тренера официальный сайт клуба.