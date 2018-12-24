Агент Панина: народ получает от Григория только за дело, он справедливый человек

Агент защитника уфимского «Салавата Юлаева» Григория Панина Станислав Романов прокомментировал информацию о драке клиента с партнёром по команде, Владимиром Ткачёвым, после проигранной встречи с ярославским «Локомотивом» (3:4 ОТ).



Напомним, ранее агент Ткачёва сообщил, что Панин вмешался в конфликт партнёров по клубу.



«Знаете, чтобы комментировать такие вещи, там нужно присутствовать. Меня не было в раздевалке. Не знаю, что там произошло. Я знаю Панина как честного и справедливого человека. Если там что-то было, значит, за дело. Просто так ничего не бывает. Посмотрите, как он играет на площадке, народ только за дело от него получает», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.