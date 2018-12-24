Терещенко: «Ак Барс» — родная команда, приятно обыграть их в Минске

Форвард минского «Динамо» Алексей Терещенко подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (3:2).



«Сегодня была команда, мы хотели выиграть, готовились. Ребята — молодцы, пластались от начала до конца. Выстояли первое меньшинство «3 на 5», второе не получилось, но бились до конца. Мы не смотрим на то, что у нас три победы подряд. Команда выходит на каждую игру, нам нужны победы, нам нужны очки, нам нужно попадать в плей-офф.



«Ак Барс» — мне родная команда. Лидер нашего чемпионата, организованная команда, с хорошими исполнителями и мастерами. Приятно их обыграть дома. Спасибо болельщикам за поддержку, они гнали нас вперед. Мы заслужили сегодняшнюю победу. Часто удалялись? Захлёстывали эмоции, хотели победить. Это хоккей, ничего удивительного.



Смотрел ли матчи в Питере? Да, отличное шоу. Побольше бы таких игр. Если бы на открытой площадке играли, без крыши, было бы ещё круче. Здорово, что сборная и СКА смогли организовать эти игры, эту атмосферу. Нас ждет «классика» в Риге? До февраля ещё надо дожить. Впереди — сложный выезд, нам нужны победы, чтобы двигаться дальше», — передает слова Терещенко корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.