Бурмистров: никакой драки в «Салавате» не было, Панин с Ткачёвым сидят и смеются

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров прокомментировал информацию о драке своих партнёров Владимира Ткачёва и Григория Панина. Напомним, агент Ткачёва ранее сообщил, что «Панин влез в драку третьим».



«Не было никакой драки, это всё чушь, просто пообщались все вместе. Не знаю, откуда такие новости взялись. Мы все вместе сидели в тренажёрном зале, крутили велосипед, ничего такого не было.



Мы вышли после игры, поговорили в раздевалке на повышенных тонах. Это нормальная ситуация, после поражения у всех есть недовольство. Ничего страшного в этом нет, мы все хотим выигрывать, переживаем по этому поводу. Но руку никто ни на кого не поднимал, мы такое не можем допустить. Ну какая драка? Мы сами удивились этим сообщениям в прессе. Сейчас сидим все вместе и смеются по этому поводу – и Ткачёв, и Гриша Панин.



Такая игра, 1:3 проигрывали, сравняли счёт. Вся команда была на подъёме, мы хотели поймать победную эйфорию, и обидно проиграли в овертайме», — сказал Бурмистров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Агент Панина: народ получает от Григория только за дело, он справедливый человек