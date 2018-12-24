Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Сидоренко: минское «Динамо» двигается вперёд, самоотдача большая

Сидоренко: минское «Динамо» двигается вперёд, самоотдача большая
Хоккей / КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (3:2).

«Просили ребят хорошо сыграть перед выездом. К тому же такой достойный соперник, организованный. Доволен ребятами, их самоотдачей. Выстояли в меньшинстве втроем во втором периоде. Наверное, это был ключевой момент. Благодарен болельщикам, которые пришли на матч. Удалось их порадовать.

Большое количество удалений? Где-то перехлёстывали эмоции, где-то заставлял ошибаться соперник. Но все равно старались придерживаться игровой дисциплины.

Потихоньку двигаемся вперед. Сегодня была большая самоотдача. Все боролись в каждом эпизоде. Где-то нам везло, где-то у соперника не шла игра. Да, хватало удалений, но в итоге добились победы», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент