Сидоренко: минское «Динамо» двигается вперёд, самоотдача большая

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (3:2).



«Просили ребят хорошо сыграть перед выездом. К тому же такой достойный соперник, организованный. Доволен ребятами, их самоотдачей. Выстояли в меньшинстве втроем во втором периоде. Наверное, это был ключевой момент. Благодарен болельщикам, которые пришли на матч. Удалось их порадовать.



Большое количество удалений? Где-то перехлёстывали эмоции, где-то заставлял ошибаться соперник. Но все равно старались придерживаться игровой дисциплины.



Потихоньку двигаемся вперед. Сегодня была большая самоотдача. Все боролись в каждом эпизоде. Где-то нам везло, где-то у соперника не шла игра. Да, хватало удалений, но в итоге добились победы», — цитирует тренера официальный сайт клуба.