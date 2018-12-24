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«Авангард» одержал победу над «Сибирью»

«Авангард» одержал победу над «Сибирью»
Хоккей / КХЛ

В Балашихе хоккейный клуб «Авангард» взял верх над новосибирской «Сибирью», игра закончилась со счётом 3:1. Подопечные Боба Хартли выиграли четвёртый матч из пяти последних.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт во встрече открыл нападающий команды хозяев Сергей Шумаков на 34-й минуте. Вскоре Ансель Галимов упрочил преимущество «Авангарда» удачным броском. На 44-й минуте новосибирский клуб отыграл один гол усилиями защитника Александра Логинова, но точку в матче поставил Кирилл Семёнов броском в пустые ворота «Сибири».

КХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2018, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
3:1
0:0, 2:0, 1:1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Шумаков (Деарне, Петров) – 33:33 (5x5), 2:0 – Галимов (Стась, Покка) – 36:37 (5x5), 2:1 – Логинов (Карон) – 43:14 (5x5), 3:1 – Семёнов – 59:43 (en)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео ярких моментов игры также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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