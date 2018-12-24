«Авангард» одержал победу над «Сибирью»

В Балашихе хоккейный клуб «Авангард» взял верх над новосибирской «Сибирью», игра закончилась со счётом 3:1. Подопечные Боба Хартли выиграли четвёртый матч из пяти последних.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт во встрече открыл нападающий команды хозяев Сергей Шумаков на 34-й минуте. Вскоре Ансель Галимов упрочил преимущество «Авангарда» удачным броском. На 44-й минуте новосибирский клуб отыграл один гол усилиями защитника Александра Логинова, но точку в матче поставил Кирилл Семёнов броском в пустые ворота «Сибири».

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео ярких моментов игры также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.