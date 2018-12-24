Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

ЦСКА одолел «Нефтехимик» в овертайме благодаря голу Капризова

ЦСКА одолел «Нефтехимик» в овертайме благодаря голу Капризова
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА на домашнем льду одержал победу со счётом 4:3 ОТ в матче с нижнекамским «Нефтехимиком», матч закончился в овертайме. Подопечные Андрея Назарова потерпели четвёртое поражение кряду.

В первом периоде команды забросили на двоих четыре шайбы: у «армейцев» голами отметились Андрей Светлаков и Павел Карнаухов, у «Нефтехимика» дубль за три минуты оформил Марат Хайруллин. На 26-й минуте подопечные Игоря Никитина вышли вперёд благодаря удачному броску Грега Скотта. В концовке третьего периода Дамир Шарипзянов сравнял счёт. Встреча перешла в овертайм, где победу хозяевам принёс Кирилл Капризов.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

КХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2018, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
4:3
2:2, 1:0, 0:1, 1:0
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Хайруллин (Шарипзянов, Шафигуллин) – 10:57 (5x5), 1:1 – Светлаков (Карнаухов, Скотт) – 12:54 (5x5), 1:2 – Хайруллин (Брынцев, Шафигуллин) – 13:31 (5x5), 2:2 – Карнаухов (Науменков) – 14:37 (5x5), 3:2 – Скотт (Карнаухов, Светлаков) – 25:09 (5x5), 3:3 – Шарипзянов (Хайруллин, Тимашов) – 53:30 (5x4), 4:3 – Капризов (Марченко) – 64:11 (3x3)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент