ЦСКА одолел «Нефтехимик» в овертайме благодаря голу Капризова

Московский ЦСКА на домашнем льду одержал победу со счётом 4:3 ОТ в матче с нижнекамским «Нефтехимиком», матч закончился в овертайме. Подопечные Андрея Назарова потерпели четвёртое поражение кряду.



В первом периоде команды забросили на двоих четыре шайбы: у «армейцев» голами отметились Андрей Светлаков и Павел Карнаухов, у «Нефтехимика» дубль за три минуты оформил Марат Хайруллин. На 26-й минуте подопечные Игоря Никитина вышли вперёд благодаря удачному броску Грега Скотта. В концовке третьего периода Дамир Шарипзянов сравнял счёт. Встреча перешла в овертайм, где победу хозяевам принёс Кирилл Капризов.



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