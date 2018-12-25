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Менеджер «Чиксереды»: мы мечтаем играть в КХЛ, нет ничего невозможного

Менеджер «Чиксереды»: мы мечтаем играть в КХЛ, нет ничего невозможного
Хоккей / Прочие

Менеджер «Чиксереды» Роберт Пора рассказал о желании клуба сыграть в КХЛ.

«Да, мы мечтаем о КХЛ, мечтаем однажды играть на самом высоком уровне в Европе. Нет ничего невозможного, всё начинается с мечты. Мы построим стадион побольше, когда придёт время, спонсоры нас поддержат. Хоккей здесь очень популярен, мы – хоккейный город. Наши дети рождаются на коньках.

Русские помогают развивать наш хоккей, сейчас мы открыли хоккейную академию, дети видят, кто играет в «Чиксереде», и всё больше ребят приходит в секции. Гораздо легче развивать собственный хоккей, когда приезжают такие иностранцы. В состав на матч мы можем заявить шесть легионеров. У нас в команде есть чех, шведский вратарь, а остальные легионеры из России. На них строится вся игра, а молодые ребята учатся чему-то новому, другому видению хоккея, профессиональному подходу к делу. Для них это хороший опыт», — сказал Пора в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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В «Чиксереде» натурализуют наших хоккеистов, создали хоккейную академию, ждут открытия аэропорта и мечтают о КХЛ.
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