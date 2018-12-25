Анисин: Румыния для меня – новый вызов, сделаю всё, чтобы вернуться в КХЛ

Нападающий румынской «Чиксереды» Михаил Анисин рассказал о желании вернуться в КХЛ.



«Изучал рынок и понял, что именно в Румынии — самый прогрессирующий чемпионат из лиг, скажет так, первого эшелона. Здесь много матчей, много игровой практики. Есть отличный шанс вернуться на свой уровень. Я приехал в Румынию не заканчивать, для меня это новый вызов. Стабильная игровая практика, доверие тренеров — сейчас это самое главное.



В 30 лет чувствую себя как 20-летний, все травмы, которые так мешали мне в «Динамо», слава богу, залечены. В Москве очень много тренировался, функционально готов, сейчас самое главное — игровая практика. В общем, сделаю всё возможное, чтобы вернуться в КХЛ. Румыния и «Чиксереда» — шаг в этом направлении», — сказал Анисин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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