Назаров: проблема «Нефтехимика» в том, что молодёжь много не пьёт, трезвые все

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги игры с ЦСКА (3:4 ОТ).



«Благодарен ребятам, у нас тяжёлая ситуация с травмированными. Понимали, что будет очень тяжёлая игра. Вывели сегодня на игру очень много молодёжи, настраивал их, говорил, что у соперника тоже много молодых. Где-то получилось, где-то — нет, но в целом игрой доволен. Ребята старались.



Руохомаа не сыграл из-за высокого давления. Подшендялов пришёл к нам с травмой, сейчас набирает форму.



Молодые ребята стараются, бегают, но в завершении нервничают. Нужно им немного расслабиться. Вопрос психологии. Проблема в том, что молодёжь много не пьёт, они все трезвые. Если бы были постарше, то, может, более расслабленные были.



Членство в совете директоров сегодня мне не помогало, потому что на льду играют ребята. Они бились, старались, доказывали, что могут существовать в КХЛ. Функции? Ну какие функции у совета директоров? Утверждать бюджет, смотреть, на что тратить деньги, сколько тратить», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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