Светлаков: после гола упал груз с плеч, надо продолжать в том же духе

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (4:3 ОТ).



«Я бы не сказал, что у нас сегодня был рутинный матч регулярного чемпионата. «Нефтехимик» — неплохая команда, играет в агрессивный хоккей, всё время давит. Тут не должно быть никакого расслабления, и сегодня получилась тяжёлая игра. Хорошо, что победили.



У меня лучший матч в сезоне? Ну да, давно не забивал. Груз какой-то с плеч упал. Необходимо дальше продолжать в таком же духе, чтобы это не разовая вещь была. Не прогрессирую по сравнению с прошлыми сезонами? Всегда любой спортсмен с каждым сезоном хочет идти по ступенькам вверх. Да, где-то у меня не получается, но сезон ещё не закончен. Впереди конец «регулярки» и плей-офф. Ещё много времени, чтобы исправить свою игру», — сказал Светлаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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