Андриевский: не могу сказать, что «Сибири» могут что-то предложить на рынке

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский поделился впечатлениями от проигранной встречи с «Авангардом» (1:3).



«Тяжело добиться победы, забивая один гол. Игра в атаке нам не удалась. Есть вопросы к нападающим. Мало остроты было сегодня, мало бросков. Особо и моментов у нас не было.



Времени мало. Если сказать глобально, не могу сказать, что на рынке кто-то что-то может нам предложить. Работа ведётся ещё по одной позиции», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Авангард» одержал победу над «Сибирью»

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт во встрече открыл нападающий команды хозяев Сергей Шумаков на 34-й минуте. Вскоре Ансель Галимов упрочил преимущество «Авангарда» удачным броском. На 44-й минуте новосибирский клуб отыграл один гол усилиями защитника Александра Логинова, но точку в матче поставил Кирилл Семёнов броском в пустые ворота «Сибири».