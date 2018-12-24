Ромасько: на МЧМ судьям непросто контролировать игру, ребята — сгусток эмоций

Арбитр Евгений Ромасько поделился ожиданиями от работы на молодёжном чемпионате мира — 2019.



«Я работал главным судьёй на двух чемпионатах мира — юниорском, в Сочи в 2013 году, и молодёжном, в Мальмё в 2014-м. Турнир в Ванкувере и Виктории будет у меня вторым молодёжным чемпионатом мира.



В таких турнирах принимают участие хоккеисты, которым нет и двадцати, но они — будущие звёзды лучших лиг мира. К турниру приковано пристальное внимание тренеров, генеральных менеджеров клубов, болельщиков. Главная сложность для судьи заключается в том, что у ребят горят глаза, они получили невероятный шанс показать себя. Каждый из них — сгусток эмоций. Предположим, счет 3:0, страсти кипят — они могут потерять голову и начать безобразничать на льду. Основная задача — держать такую игру под контролем. Она трудная.



Работая на взрослом хоккее, понимаешь, когда и чего ждать. А в молодёжном мы наблюдаем переходный возраст — сформировавшийся хоккеист превращается в профессионала. Трудно предугадать, что произойдёт в следующий момент, нужно быть готовым ко всему, можно ждать чего угодно», — цитирует арбитра официальный сайт ФХР.