НХЛ признала 600-й гол Овечкина лучшим в 2018 году

Национальная хоккейная лига назвала десятку лучших голов 2018 года. На первом месте шайба нападающего «Вашингтона Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Виннипег Джетс». Она стала для россиянина 600-й в карьере. На второй позиции форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на третьем – нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер, который забил решающий гол в финале Кубка Стэнли.
Полностью десятка лучших голов выглядит следующим образом.
10. Майк Мэтисон («Флорида Пантерз»)
9. Деванте Смит-Пелли («Вашингтон»)
8. Сидни Кросби («Питтсбург») – 400-й гол в карьере
7. Блэйк Коулмэн («Нью-Джерси Дэвилз»)
6. Тайлер Питлик («Даллас СТарз»)
5. Вильям Карлссон («Вегас Голден Найтс»)
4. Патрик Лайне («Виннипег») – голы с пента-трика в ворота «Сент-Луис Блюз»
3. Ларс Эллер («Вашингтон») – решающий гол в финале Кубка Стэнли
2. Сидни Кросби («Питтсбург»)
1. Александр Овечкин («Вашингтон») – 600-й гол в карьере.
Посмотреть видео голов можно на официальном сайте НХЛ.