НХЛ признала 600-й гол Овечкина лучшим в 2018 году

Национальная хоккейная лига назвала десятку лучших голов 2018 года. На первом месте шайба нападающего «Вашингтона Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Виннипег Джетс». Она стала для россиянина 600-й в карьере. На второй позиции форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на третьем – нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер, который забил решающий гол в финале Кубка Стэнли.

Полностью десятка лучших голов выглядит следующим образом.

10. Майк Мэтисон («Флорида Пантерз»)

9. Деванте Смит-Пелли («Вашингтон»)

8. Сидни Кросби («Питтсбург») – 400-й гол в карьере

7. Блэйк Коулмэн («Нью-Джерси Дэвилз»)

6. Тайлер Питлик («Даллас СТарз»)

5. Вильям Карлссон («Вегас Голден Найтс»)

4. Патрик Лайне («Виннипег») – голы с пента-трика в ворота «Сент-Луис Блюз»

3. Ларс Эллер («Вашингтон») – решающий гол в финале Кубка Стэнли

2. Сидни Кросби («Питтсбург»)

1. Александр Овечкин («Вашингтон») – 600-й гол в карьере.

Посмотреть видео голов можно на официальном сайте НХЛ.