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Овечкин и другие хоккеисты «Вашингтона» спели рождественские песни

Овечкин и другие хоккеисты «Вашингтона» спели рождественские песни
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» выпустил праздничное видео, в котором игроки команды поют строчки популярных рождественских песен. Эта традиция зародилась год назад, и после победы в Кубке Стэнли было решено её продолжить.

«В линейке музыкальных талантов есть некоторые дополнения по сравнению с первым рождественским альбомом. Но все ваши фавориты — например Александр Овечкин и Брэйден Холтби — снова вернулись. Держать мелодию им всё равно не удаётся, но когда ты чемпион, то можешь делать, что хочешь», — отметил обозреватель официального сайта НХЛ Даниэл О'Лири.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

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