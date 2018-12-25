Спасение Василевского вошло в 10 лучших сейвов года НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала десятку лучших сейвов 2018 года.
На первом месте спасение голкипера «Вашингтон Кэпиталз» Брэйдена Холтби во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» после броска Алекса Така. На второй позиции сейв вратаря «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса – бросал Александр Овечкин. На седьмом месте голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и его спасение после броска форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Патрика Марло.
Полностью десятка лучших сейвов выглядит следующим образом.
10. Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»)
9. Давид Риттих («Калгари Флэймз»)
8. Майк Смит («Калгари») после броска Артёма Анисимова
7. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)
6. Марк-Андре Флери («Вегас»)
5. Марк-Андре Флери («Вегас»)
4. Фредерик Андерсен («Торонто»)
3. Кэл Петерсен («Лос-Анджелес Кингз»)
2. Кэри Прайс («Монреаль») после броска Александра Овечкина
1. Брэйден Холтби («Вашингтон»)
Посмотреть видео сейвов можно на официальном сайте НХЛ.