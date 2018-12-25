Спасение Василевского вошло в 10 лучших сейвов года НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала десятку лучших сейвов 2018 года.

На первом месте спасение голкипера «Вашингтон Кэпиталз» Брэйдена Холтби во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» после броска Алекса Така. На второй позиции сейв вратаря «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса – бросал Александр Овечкин. На седьмом месте голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и его спасение после броска форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Патрика Марло.

Полностью десятка лучших сейвов выглядит следующим образом.

10. Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»)

9. Давид Риттих («Калгари Флэймз»)

8. Майк Смит («Калгари») после броска Артёма Анисимова

7. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

6. Марк-Андре Флери («Вегас»)

5. Марк-Андре Флери («Вегас»)

4. Фредерик Андерсен («Торонто»)

3. Кэл Петерсен («Лос-Анджелес Кингз»)

2. Кэри Прайс («Монреаль») после броска Александра Овечкина

1. Брэйден Холтби («Вашингтон»)

Посмотреть видео сейвов можно на официальном сайте НХЛ.