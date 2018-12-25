Павлович — об игре с «Ак Барсом»: судейство комментировать не буду, бог им судья

Капитан минского «Динамо» Александр Павлович прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:2).

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«Мы терпели, правильно играли, много бросков заблокировали, Юнас Энрот великолепен, большинство и меньшинство хорошо сработало. Сегодня была великолепная атмосфера. Безусловно, скучали по ней. У парней горели глаза, видно это было еще в самом начале, будем возвращать болельщиков на арену своей игрой. Когда мы играем, как единый коллектив, нам любая команда по зубам. Для вас, может, и неожиданно, но для нас всё ожидаемо.

Судейство комментировать не буду. Вы сами всё видели. На мой взгляд, в эпизоде с Буйницким был малый штраф, потому что наш игрок сам двигать ворота «Ак Барса» не будет. Судьи объясняют, что это просто игровой момент и ему никто не мешал, а в ворота он сам въехал. Что касается второй пропущенной шайбы, то было видно, что шайба покинула площадку, попав в сетку, а потом они забросили. Арбитры сказали, что видели момент. Что ж, бог им судья. Самое главное, что сумели победить. В концовке мне дали дисциплинарный штраф. На самом деле, я не слышал свистка главного арбитра. При сегодняшней поддержке услышать свисток было затруднительно», — цитирует Павловича «Прессбол».