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Крэйг Баттон спрогнозировал финал Россия — Канада на МЧМ-2019

Крэйг Баттон спрогнозировал финал Россия — Канада на МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Известный канадский эксперт Крэйг Баттон, специализирующийся на молодёжном хоккее, дал прогноз на итоги молодёжного чемпионата мира 2019 года.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2019 года

По мнению Баттона, в решающем матче встретятся сборные Канады и России, а обладателем бронзовых медалей станет команда Чехии, которая в игре за третье место будет сильнее сборной США. В свою очередь шведская и финские сборные не сумеют преодолеть четвертьфинальный барьер.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» TSN Hockey.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 27 декабря по 6 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, где её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

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