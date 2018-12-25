Крэйг Баттон спрогнозировал финал Россия — Канада на МЧМ-2019

Известный канадский эксперт Крэйг Баттон, специализирующийся на молодёжном хоккее, дал прогноз на итоги молодёжного чемпионата мира 2019 года.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2019 года

По мнению Баттона, в решающем матче встретятся сборные Канады и России, а обладателем бронзовых медалей станет команда Чехии, которая в игре за третье место будет сильнее сборной США. В свою очередь шведская и финские сборные не сумеют преодолеть четвертьфинальный барьер.

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Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 27 декабря по 6 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, где её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.