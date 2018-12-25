Налимов: в «Авангарде» реально семья, поэтому я легко влился

Вратарь «Авангарда» Иван Налимов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:1).

«Ребята здорово играли весь матч, два периода у «Сибири» в принципе не было шансов — мы всё контролировали. Но в третьем отрезке они побежали, а гол их ещё и подхлестнул. Затем мы их немного успокоили, и всё — победа! Я почувствовал, что они побежали. Главное было — не пропустить ещё, перетерпеть. Ребята потом забили в пустые и все вопросы сняли.



Сегодня было, конечно, полегче. В прошлый раз я играл после травмы, только пришёл в команду. Сейчас уже месяц поработал, освоился, уже ребят всех знаю, поэтому попроще. Мы тут все одна большая семья. Все вместе побыли, покатались, отвлеклись немного. Игры сейчас через день, так что голову разгрузили. Поэтому сегодня вышли свежими и спокойно сыграли. Здесь очень хорошая команда, это реально семья, и поэтому я легко влился. Многих ребят знал до этого, всё отлично», — цитирует Налимова официальный сайт «Авангарда».