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Маккензи: Виталий Кравцов — одна из пяти неканадских звёзд МЧМ-2019

Маккензи: Виталий Кравцов — одна из пяти неканадских звёзд МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Инсайдер телекомпании TSN Боб Маккензи определил список из пяти хоккеистов, на которых стоит обратить особое внимание на предстоящем молодёжном чемпионате мира, и которые бы не выступали за сборную Канады.

Так, на первом месте в рейтинге Маккензи идёт фаворит предстоящего драфта новичков НХЛ американец Джек Хьюз, на втором — «проспект» «Детройт Ред Уингз» чех Филип Задина. Третью строчку обозреватель отдал финну Ээли Толванену, который известен российскому болельщику по успешному выступлению за «Йокерит», а четвёртое место досталось россиянину Виталию Кравцову.

«У русских есть несколько потрясающих талантов. Среди них Виталий Кравцов, который был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером и Григорий Денисенко, задрафтованный под 15-м номером «Флоридой», — отметил Маккензи.

Пятую строчку рейтинга занял американский защитник Куинн Хьюз, старший брат Джека Хьюза.

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