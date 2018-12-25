Официальный сайт НХЛ: победителем МЧМ-2019 станет сборная США

Обозреватели официального сайта НХЛ опубликовали свои прогнозы на молодёжный чемпионат мира, который стартует в ночь с 26 на 27 декабря в канадском Ванкувере.



Так, журналист Адам Кимельман предполагает, что группу А, где выступают россияне, выиграет сборная Канады, а победителем группы В станет команда США. Ей же достанется золото, а серебряными и бронзовыми призёрами станут канадцы и финны.



Обозреватель Гийом Лепаж считает, что победителем турнира станет сборная Канады, а российская команда станет обладателем второго места, отдавая бронзу американцам. Ещё один журналист Майк Моррил также ставит на победу сборной США, а россиянам пророчит бронзу, при этом, Виталий Кравцов, по его мнению, должен стать лучшим нападающим турнира.

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