Yahoo Sports: удаления за поздний силовой приём могут стать шоком на МЧМ-2019

Обозреватель Yahoo Sports Кайл Кантлон предрекает большое количество споров относительно судейских решений на стартующем в среду молодёжном чемпионате мира. В частности, особого внимания заслуживает удаление за поздний силовой приём, которое по разному трактуется правилами ИИХФ и НХЛ.



«Откинуться на спинку кресла, выпить прохладного напитка и насладиться игрой молодых хоккейных талантов на праздниках у вас просто не получится. У ИИХФ есть другие идеи, как повысить ваше артериальное давление на выходных. Правила МЧМ-2019 будут содержать в себе недавно введённый пункт о позднем силовом приёме, причём для разъяснения этого нюанса федерация даже выпустила видео, чтобы подготовить болельщиков к предстоящему апокалипсису.



Суть в том, что по правилам ИИХФ игрока нельзя атаковать, как только он расстался с шайбой. А действующие правила НХЛ считают законным контакт в течение одной секунды после того, как соперник утратил владение шайбой, хотя здесь присутствует огромная серая зона для трактовки. Кроме того, тот, кто откровенно опаздывает с хитом, будет наказываться матч-штрафом.



Словом, команды будут вынуждены приспосабливаться к тому, чтобы соблюдать плохо прописанное правило. Оно противоречит тому, что каждый игрок давно уже узнал во время своей карьеры — как приблизиться к сопернику и добраться до его корпуса. И судьи, и игроки, и тренеры почувствуют вкус этого правила, и, возможно, что-то пойдёт не так», — отмечает Кантлон.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.