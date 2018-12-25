Президент ЦСКА: я за жёсткий потолок зарплат, но не образца 2020 года

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о введении в КХЛ жёсткого потолка зарплат.

«Я – за жёсткий потолок, но не в таком диапазоне цифр. Всё-таки этот вопрос влияет на процессы, происходящие не только в КХЛ, но и в институте сборных страны. Если мы говорим, что должны иметь высокий уровень на международной арене, то надо удерживать наших игроков от желания уехать в Северную Америку, либо возвращать тех, кто уже там. К сожалению, с североамериканским рынком мы конкурировать не можем – там потолок зарплат $ 80 млн, при этом он постоянно растёт. Поэтому я не согласен с тем потолком, который будет установлен с 2020 года, но есть и другая сторона вопроса-тенденция завышенных зарплат у хоккеистов. Думаю, по этой причине клубы и проголосовали за такой потолок. Но я бы изменил его параметры.

Не давать завышенные зарплаты? Делать первые шаги всегда сложно. Все говорят про потолок, но пока никто не говорит о введении жёсткого пола зарплат. Если сегодня он 200-250 млн рублей, то почему бы не сделать его 400-450? Несколько клубов, играющих сейчас в КХЛ, не смогут соблюсти этот пункт. С моей точки зрения как менеджера, нужно одновременно вводить и потолок, и пол зарплат», — цитирует Есмантовича «Спорт Бизнес Online».

В сезоне-2018/19 потолок является нежёстким и составляет 850 млн рублей + 20% штраф за его нарушение.

В сезоне-2019/20 потолок также будет нежёстким и составит 800 млн рублей со штрафом 30% за его нарушение.

Жёсткий потолок зарплат будет введён в сезоне-2020/21 и составит 900 млн рублей.