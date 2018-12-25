Кручинин: вроде бы в «Тракторе» удалось выбиться в лидеры, а в СКА снова ротация

Нападающий СКА Алексей Кручинин поделился мнением о ротации в «армейском» клубе.

«Тяжело ли привыкнуть к ротации? Да, тяжело. На сто процентов. Непросто вернуться к таким условиям. Вроде бы в Челябинске удалось выбиться на лидирующие позиции, играть много времени, в том числе в ключевых отрезках матчей. А в СКА всё по-другому — приходится заново переживать ситуацию с ротацией и небольшим игровым временем. Такое тяжело даётся. Не знаю, что ещё сказать.

Четыре поражения от ЦСКА? Каждый матч надо рассматривать отдельно. В предыдущих трёх я не участвовал. А по последнему могу сказать, что ЦСКА просто играл лучше нас — они больше хотели победить, бегали быстрее. Всё делали лучше, поэтому такой результат», — приводят слова Кручинина «Известия».