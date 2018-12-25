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Кравцов: КХЛ — это неоценимый опыт, на МЧМ можно приезжать более уверенным

Кравцов: КХЛ — это неоценимый опыт, на МЧМ можно приезжать более уверенным
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Форвард молодёжной сборной России и «Трактора» Виталий Кравцов поделился мнением о важности выступлений в КХЛ для участия в молодёжном чемпионате мира.

«КХЛ – это в любом случае неоценимый опыт. Ты играешь со взрослыми ребятами. Когда играешь со сверстниками, то, может быть, где-то пребываешь в лучшем тонусе, но уровень скоростей и борьбы не такой, как в главном чемпионате. А после КХЛ можно приезжать на молодёжный чемпионат мира более уверенным, с гораздо более разнообразным арсеналом действий на льду», – приводят слова Кравцова «Известия».

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 27 декабря по 6 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, где её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

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