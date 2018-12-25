Зюзин: плюсов у инцидента между Паниным и Ткачёвым не меньше, чем минусов

Экс-тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин прокомментировал информацию о драке в раздевалке между игроками уфимского клуба Григорием Паниным и Владимиром Ткачёвым после поражения от «Локомотива» (3:4 ОТ).

«Во-первых, я допускаю, что история здорово раздута прессой, пусть даже какие-то моменты по горячим следам и были подтверждены агентами. Во-вторых, уверен, что плюсов у этого инцидента не меньше, чем минусов. Хуже всего, когда в команде после очередного поражения все друг другом довольны. Если же жизнь в раздевалке кипит, если нет равнодушных, то рано или поздно всё будет в порядке.

Я считаю, что здесь игроки, по сути, расплачиваются за недоработки менеджеров и тренеров. Задача первых – подобрать состав команды, сделать его конкурентным, задача вторых – реализовать потенциал игроков на льду. «Салават» – флагман Башкортостана, все возможности и финансы для решения этих задач у клуба есть. Однако, к сожалению, в Уфе в этом сезоне мы чаще видим сборную солянку – то не хватает центров, то крайний форвард вынужденно играет не на своём месте, то защитник оборонительного плана летит в атаку. Всё это от матча к матчу накапливается, приводит к инцидентам и на льду, и в раздевалке. Так что тут всё логично», – цитирует Зюзина Russia-Hockey.