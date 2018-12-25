Максим Третьяк признан лучшим вратарём недели в ВХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов «ВХЛ — Кубка шёлкового пути» сезона-2018/19 на основании статистических результатов и аналитики специальных экспертов определила лауреатов 16-й игровой недели в номинациях: «лучший вратарь», «лучший защитник», «лучший нападающий» и «лучший новичок».

— Лучшим вратарём стал голкипер Максим Третьяк (1996) из «Звезды», который на прошлой неделе сыграл в двух победных матчах, отразив 97,5% бросков при коэффициенте надёжности 0,5. В одном из матчей Максим оставил ворота в неприкосновенности.



— Лучшим защитником стал Георгий Солянников (1995) из «СКА-Нева», в активе которого в трёх матчах 3 (2+1) очка при показателе полезности «+4».



— Лучшим нападающим недели стал форвард «Сарыарки» Айрат Зиазов (1991), который в четырех матчах набрал 8 (2+6) баллов за результативность при показателе полезности «+6».



— Лучшим новичком стал вратарь «Сокола» Евгений Киселёв (1997). Голкипер сыграл в трёх матчах, одержав две победы и отразив 91,48% бросков при коэффициенте надёжности 1,81. В одном из матчей Евгений оставил ворота в неприкосновенности.