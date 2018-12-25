Источник: нападающий «Адмирала» Сергей Коньков может перейти в «Ак Барс»

Нападающий «Адмирала» Сергей Коньков может продолжить карьеру в «Ак Барсе», сообщает «Спорт Бизнес Online». По информации издания, в переходе игрока заинтересован лично главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов, который видит в Конькове усиление команды в плей-офф.

В нынешнем сезоне 36-летний хоккеист провёл за «Адмирал» 39 матчей в регулярном чемпионате, набрав 16 (9+7) очков при показателе полезности «-2» и среднем игровом времени 17.34.

В КХЛ он также выступал за «Сибирь», «Нефтехимик», «Локомотив» и московское «Динамо». В составе бело-голубых Коньков дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). В общей сложности за 604 матча в лиге Сергей забросил 115 шайб и сделал 121 результативную передачу при полезности «+89».