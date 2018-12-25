Дюбуа — о Панарине и Аткинсоне: у меня в партнёрах действительно классные игроки

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Пьер-Люк Дюбуа поделился мнением об игре в одной тройке с Артемием Панариным и Кэмом Аткинсоном. В регулярном сезоне-2018/19 «Блю Джекетс» забросили 117 шайб (10-е место в лиге), при этом 47 голов на счету тройки Дюбуа.

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«Мы хорошо играем вместе, у меня в партнёрах два действительно классных игрока. У нас у всех разный стиль игры, который очень хорошо дополняет другие», — цитирует Дюбуа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Для 20-летнего Дюбуа нынешний сезон является вторым в карьере. В первом из них он набрал 48 (20+28) очков в 82 матчах, сейчас на его счету 31 (13+18) балл после 36 игр.