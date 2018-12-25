Кто стал человеком года в российском хоккее?

Подходит к завершению 2018 год, в котором сборная России по хоккею выиграла Олимпийские игры, но при этом Россия впервые в истории осталась без единой медали ЧМ, МЧМ и ЮЧМ за сезон.

На юниорском чемпионате мира—2018 Россия вылетела в четвертьфинале, проиграв команде США со счётом 1:5. На молодёжном ЧМ-2018 сборная России уступила США со счётом 2:4. Национальная команда в той же стадии проиграла сборной Канаде (4:5 ОТ).

«Вашингтон Кэпиталз» при участии Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто стал человеком года в российском хоккее?».

Итоги будут подведены 30 декабря с учётом выбора читателей, журналистов и специальных экспертов.

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.