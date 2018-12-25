Нападающий «Салавата» Кадейкин избежал дисквалификации за колющий удар клюшкой

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин избежал дисквалификации в матче с «Локомотивом» (2:3 ОТ), информирует официальный сайт КХЛ.

Во втором периоде встречи «Салавата Юлаева» и «Локомотива» Кадейкин получил удаление до конца встречи. На 37-й минуте форвард нанёс сопернику колющий удар клюшкой, за что судьи выписали игроку хозяев штраф «5+20».

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Салават Юлаев» — «Локомотив». Время – 36:27. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Салавата» Александр Кадейкина по п. 1.6.2 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном сообщении.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.